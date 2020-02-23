BAYBURT GECESİNDE MÜTHİŞ ANADOLU RAK

Bayburt’un yeni sesi 21 Şubat Bayburt Kurtuluş gecesinde,Mustafa Serkan Yalçın farklı yorumuyla müthiş ilgi gördü.
21 Şubat Bayburt’un Kurtuluşu Programında ,Bayburtlu Anadolu Rak Sanatçısı Mustafa Serkan Yalçın Güncel müzikle Hemşerilerimizi coşturdu.Bayburt’un yeni sesi Mustafa Serkan Bayburt Türkülerini farklı şekilde okumasıyla müthiş bir ilgi gördü.
İstanbul Bağcılar Olimpik spor salonunda gerçekleşen programda ,özellikle gençlerden ilgi gören sanatçı,Mustafa Serkan yalçın ,Bayburt’un yeni sesi olarak gecede kendini gösterdi.
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