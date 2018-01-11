Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni merkezi açıldı

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin hizmet vereceği yeni merkezinin açılışı gerçekleşti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında bulunan yeni merkezinin açılışı Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra gazetecilerin katıldığı törenle gerçekleştirildi

Burada bir konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, haberdar olma duygusunun insanları yaşamda en çok ihtiyaç duyduğu olgulardan biri olduğunu ve insanların haber alma isteğini ve hakkını karşılayan teşkilatın medya organları olduğunu dile getirdi.

Vali Pehlivan şunları kaydetti:

“Özellikle teknolojik imkanların da gelişmesiyle birlikte bu anlamda işler kolaylaşıyor gibi gözükse de dünyada yaşanan gelişmeleri gözümüzün önüne aldığımızda gazetecilerin hala ne kadar meşakkatli bir görev yaptığını, özelliklede muhabir olarak görev yapan arkadaşların dünyada çatışmaların olduğu bölgelerde canlarını dahi riske atma pahasına bu görevlerini riske attıklarını görüyoruz. Tabi bu uğurda canlarını feda eden gazeteciler var. Bu vesileyle onları da rahmetle anıyoruz. Özellikle 20. Yüzyılın başında medyanın bir propaganda, tanıtım, kampanya aracı olmaya başlamasıyla birlikte gazetecilik, haberdar etme faaliyetleri siyasi bir boyut kazanmıştır. Gerek idarenin faaliyetlerini duyurma, gerek toplumun idareyle ilgili bakış açısını tespit etme ve ona yönelik adımlar atma konusunda biraz daha iletişim organlarının arttığı yıllar olmuştur. Olanı olduğu gibi tarafsız, adil bir şekilde yansıtma, gazetecilik etiği, haber yapma ve yansıtma kuralları gereği bunu yerine getirme ve tabi basın mensuplarımızın bunu ilke olarak benimsediği ve nesilden nesle kendi meslektaşları arasında pekiştirerek geleceğe taşıdıkları veya taşıması gereken kuralları, ilkeleri de bünyesinde barındırıyor.”

Gazetecilik alanında ne kadar doğru ve etkili hizmet yapılırsa toplumsal memnuniyetin de aynı şekilde artacağını vurgulayan Pehlivan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her meslek grubunda olduğu gibi bu meslek grubunda da ne kadar etkin ne kadar fazla hizmet yapılırsa toplumsal memnuniyetin de o kadar fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü bilgilerin sağlıklı akması demek o bilgiler doğrultusunda hareket edenlerin de sağlıklı atması anlamına geliyor. Bu anlamıyla basın kendi ilimiz açısından düşünürsek elbette birimlerimizin, kurumlarımızda çalışanlarımızla toplumun fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Sorunlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Ama basın mensubunun kadrajından, basın mensubunun kaleminden yansıtıldığında belki bizim dikkatimizden kaçmış olan bir konuyu da daha yakından öğrenme, haberdar olma ve onunla ilgili de varsa yapacak bir şey gerekli adımları da yapma imkanını elde etmiş oluyoruz. Onun içindir ki medya demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında sayılır. İdareyi topluma toplumu da idareye yansıtan bir mekanizmadır. Bu mekanizma ne kadar iyi çalışırsa yapılması gereken işler, verilmesi gereken hizmetler o kadar yerinde zamanında ve etkin bir şekilde hayata geçirilmiş olacaktır.”

Memiş, "Çalışan Gazeteciler Gününüzü Tebrik Ediyorum"

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mete Memiş, ‘’Bayburt’ta böyle nezih bir mekânın gazetecilerimize, basın mensuplarımıza ait olduğunu görmenin sevincini mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah mekânlarımız daha da güzel olur. Ben inanıyorum ki, mekânlarımız güzelleştikçe bizlerin de çalışma azimleri, çalışma şevkleri artacaktır. Bu da daha çok hizmet, şehrin gelişmesi yönündeki katkılarımızı daha çok artıracaktır. Bu vesile ile 10 Ocak çalışan gazetecilerin öncelikle günlerini tebrik ediyorum. İnşallah başkanımızın temennilerinin yerine gelmesi de bugüne mahsus olur. Büyüklerimiz bu temennilere bu dileklere kulak verirler’’ diye konuştu.

Çalışmalarımızda Motivasyonumuzu Artırdılar

Basın mensuplarına teşekkür eden Memiş konuşmasına şöyle devam etti:

‘’Bayburt Belediye Başkanı olarak seçildiğim günden bugüne yerel basın mensuplarını çalışanından başkanına kadar bütün ekibi matbaa çalışanları da dâhil olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bize hep doğruyu ifade ettiler, bize hep doğruları gösterdiler. Yapılan doğru çalışmalarımızda motivasyonumuzu artırıcı takdirlerini ilettiler. Yanlış olanlarda da bizi çok medeni bir şekilde eleştirdiler. Ve bizim bu yanlış olacak işleri yapmamızı engellediler. Bu şekliyle de bize başka bir doğruyu yapmaya da imkân hazırladılar. Ben bu anlamda gerçekten teşekkür ediyorum. ‘’

Bugüne Kadar Yaptıkları Hizmetlerden Dolayı Kutluyorum

“Başından beri şunu demiştim; gazeteciler bir şehrin hafızasıdır. Bu şehrin hafızasını onlarda buluruz biz. Biz unutabiliriz hoşumuza çok da gitmiş olsa, çok da memnun olsak yâda çok üzülsek de bir müddet sonra o olayı hadiseyi unutabiliriz. Ama gazeteciler bunu unutmaz. Dolayısıyla hafızamızın çok iyi muhafaza edilmesi gerekir. Onların dertleri, onların problemleri çözülmeli ki, şehir daha da yukarıya taşınsın. Tekrar bu duygu ve düşüncelerle bütün çalışan gazetecileri, kurucu başkanlarımızı, Sadık Bey’i, Hükmü Bey’i ve bütün ekibi bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı kutluyorum.”

Yıldız, “Sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz”

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise gazetecilerin sorunlarını dile getirdiği konuşmasın şu ifadelere yer verdi:

“Açılışını yapacağımız bu mekanda valimizin çok büyük katkıları var. Huzurlarınızda sayın valimize teşekkür ediyorum. Bayburt gazeteciler Cemiyeti Bayburt il olduktan iki yıl sonra kuruldu. Bayburt gibi yeni ve küçük bir ilde cemiyetin kurulması çok önemliydi. Ben kurucu başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz Bayburt’ta bir şeylerin yaşatılması için kimden ne istediysek veya kim bizden ne istediyse koştuk, bize de koştular huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Gazetecilik gerçekten çok ağır meslek belki Bayburt’ta bunu görmüyoruz ama dışarıda farklı ortamlarda çalışan gazeteci arkadaşlarımız bugünlerde biraz daha sıkıntılılar, yaralılar. bizim yıpranma payımız kaldırıldı bunun geri verilmesi konusunda ne yapılabilir, biz defalarca meclise de götürdük. Arkadaşlarımızın bu tür sıkıntılarının giderilmesi lazım. Her şeye zam gelmesine rağmen biz ilanlarda zam alamıyoruz. Bu tür sıkıntıların giderilmesini istiyoruz.”