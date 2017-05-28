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Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden Yaşar Yıldız seçildi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti 11. Olağan genel kurulu kongresi gerçekleştirdi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden Yaşar Yıldız seçildi.
28 Mayıs 2017 Pazar 17:18

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden Yaşar Yıldız seçildi.

 Bayburt Gazeteciler Cemiyeti 11. Olağan genel kurulu kongresi gerçekleştirdi.

Mevcut başkan Yaşar Yıldız tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Yıldız’ın yönetim kurulunda; Murat Okutmuş, Hakan Cem Çoruh, Cengizhan Okutmuş, Burhanettin Okumuş, Abdulkadir Nişancı ve Beşir Serdar Kelleci yer aldı.  Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde, Sadık Yavuz'un divan başkanlığında gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurulda, denetim ve mali raporlar okundu. Raporlar, daha sonra üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Yıldız, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Yıldız, seçimin ardından yaptığı konuşmada, 26 yıl önce kurulan Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde üyelerle kamuoyu adına birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyetinin, ülkenin köklü kurumları arasında yer aldığını belirten Yıldız, "Kurucumuz merhum Osman Okutmuş ve arkadaşlarına, cemiyeti kurup bizlere teslim ettikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi. Yıldız, destekleri için üyelere teşekkür etti.

 Yaşar Yıldız başkanlığında oluşturulan liste şöyle:

YÖNETİM KURULU

 Murat OKUTMUŞ

 Hakan Cem ÇORUH

 Cengizhan OKUTMUŞ

Burhanettin OKUMUŞ

Abdulkadir NİŞANCI

 Beşir Serdar KELLECİ

YEDEK YÖNETİM KURULU

Hülya KARAER

 Halil İbrahim ALTAY

 Muzaffer DÖLEK

Yavuz KARDEŞ

Abdulkadir POLAT

 DENETLEME KURULU

Cahit ALTAY

 Yusuf AKKAN

 İbrahim YUMAK

 DENETLEME KURULU YEDEK

 Cavit ALTAY

 Serdar KARAOĞLU

 ONUR KURULU

 Sadık YAVUZ 

Hükmü PEKMEZCİ

Kürşat OKUTMUŞ

Mehmet DEMİRER

Erdoğan KADAKAL

 Karadeniz Gazeteciler Konfederasyonu

(KGF) Asil Delegeler Yaşar Yıldız, Sadık Yavuz, Fatih Mehmet Özcan, Murat Okutmuş

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