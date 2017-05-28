Bayburt Gazeteciler Cemiyeti 11. Olağan genel kurulu kongresi gerçekleştirdi.
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden Yaşar Yıldız seçildi.
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti 11. Olağan genel kurulu kongresi gerçekleştirdi.
Mevcut başkan Yaşar Yıldız tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Yıldız’ın yönetim kurulunda; Murat Okutmuş, Hakan Cem Çoruh, Cengizhan Okutmuş, Burhanettin Okumuş, Abdulkadir Nişancı ve Beşir Serdar Kelleci yer aldı. Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde, Sadık Yavuz'un divan başkanlığında gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurulda, denetim ve mali raporlar okundu. Raporlar, daha sonra üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Yıldız, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Yıldız, seçimin ardından yaptığı konuşmada, 26 yıl önce kurulan Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde üyelerle kamuoyu adına birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bayburt Gazeteciler Cemiyetinin, ülkenin köklü kurumları arasında yer aldığını belirten Yıldız, "Kurucumuz merhum Osman Okutmuş ve arkadaşlarına, cemiyeti kurup bizlere teslim ettikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi. Yıldız, destekleri için üyelere teşekkür etti.
Yaşar Yıldız başkanlığında oluşturulan liste şöyle:
YÖNETİM KURULU
Murat OKUTMUŞ
Hakan Cem ÇORUH
Cengizhan OKUTMUŞ
Burhanettin OKUMUŞ
Abdulkadir NİŞANCI
Beşir Serdar KELLECİ
YEDEK YÖNETİM KURULU
Hülya KARAER
Halil İbrahim ALTAY
Muzaffer DÖLEK
Yavuz KARDEŞ
Abdulkadir POLAT
DENETLEME KURULU
Cahit ALTAY
Yusuf AKKAN
İbrahim YUMAK
DENETLEME KURULU YEDEK
Cavit ALTAY
Serdar KARAOĞLU
ONUR KURULU
Sadık YAVUZ
Hükmü PEKMEZCİ
Kürşat OKUTMUŞ
Mehmet DEMİRER
Erdoğan KADAKAL
Karadeniz Gazeteciler Konfederasyonu
(KGF) Asil Delegeler Yaşar Yıldız, Sadık Yavuz, Fatih Mehmet Özcan, Murat Okutmuş
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