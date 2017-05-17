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BAYBURT, EN PAHALI EKMEĞİ YİYOR

Ekmeğe yapılan zammı değerlendiren Tüketiciler Birliği Bayburt Şube Başkanı Hayrettin Dilek, “Bayburt en pahalı ekmeği tüketmektedir” dedi.

BAYBURT, EN PAHALI EKMEĞİ YİYOR
17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:14

Tüketiciler Birliği Bayburt Şube Başkanı Hayrettin Dilek, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada:

“ Ülkemizde ekmek halkımızın temel besin kaynağıdır. Günlük aldığımız enerjinin yüzde 45, proteinin yüzde 47’lik kısmı ekmekten sağlanmaktadır. Günümüzde en ucuz karın doyurma yolu olan ekmeğe zam yapıldığı haberleri Bayburt tüketicisini daha da zor durumda bırakmakta ve adeta kara kara düşündürmektedir.

Bayburt’ta zamdan önce tartışılması ve çözüme kavuşturulması gerekenler; ekmeğin kalitesi, hijyeni, ekmek kasaların temizlik sorunu, ekmeğin açıkta satılma-sı, ekmeğin mevzuatın emredici hükmüne rağmen poşetlenmemesi ve ilgili kuruluşlar tarafından gerekli ve yeterli denetimlerin yapılmaması sorunlarıdır.

Biz bu yüksek orandaki zammın Bayburt Esnaf Odaları Birliği tarafından ya da Bayburt Belediye Başkanı’ndan geri döneceğini ümit ediyoruz.

Tüketiciler Birliği Bayburt Şubesi olarak çevre iller arasında yaptığımız araştırmaya göre en pahalı ekmeği Bayburt halkı tüketmektedir. Yaptığımız araştırma da yakın illerimizde ekmek fiyatları; Trabzon 300 GR 1,50 TL, Erzurum 250 GR 0,90 TL, Gümüşhane 400 GR 1.50 TL, Erzincan 250 GR 1.00 TL, Bayburt 250 GR 1.25 TL dir

Bayburt Tüketiciler Birliği, tüketiciyi yok sayarak üreticilerin tek başına belirleyeceği piyasa gerçekleri ile uyuşmayan bu türlü tarife talebini gerekirse yargıya taşımaktan çekinmeyecektir.

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