Bayburt Eğitim ve Hizmet Vakfı Kongre Son Yönetim Kurulu toplantısını Çevrimiçi yaptı..

Yarın saat 14. de yapılacak Kongre öncesinde Vakıf yönetimi son toplantısını yaptı.

BAYBURTGÜNDEM - Bayburt Vakfı yönetim kurulu 12. dönem son toplantısını çevrimiçi konferans uygulaması üzerinden yaptı.

Yapılan toplantıda 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da yapılacak olan 13. Olağan Kongre’de belirlenecek olan yeni vakıf kurucular meclisinin ve görev süresi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Yine toplantıda, Bayburt Vakfı’nın Bayburt ve Trabzon’da bulunan yurt binalarının idaresinin ve işletilmesinin nasıl yapılması gerektiğine yönelik kararlar alındı. Bunun yanında pandemi döneminde ve pandemi sonrasında STK hizmetlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Son olarak vakıf başkanı sayın Av. İsrafil Kahraman’ın başkanlık döneminde yapılan hizmetler üzerine konuşularak değerlendirmeler yapıldı.