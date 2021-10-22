Bayburt Eğitim Vakfının Makale yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Makale yarışmasında ödüller sahiplerine verildi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman ve VKM Üyeleri tarfından ödüller verildi.Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Pandemi Sürecinde geleceğimiz nasıl şekilleneceği ve değişim konusunda düzenlediği Makale yarışmasında ödüle hak kazananlar ödüllerini aldılar.

Ödüle Hak kazanan ilk üç isim:Ayşenur Keleş, Şule Akdeniz, Yunus Emre Haşlak ,Makale Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri yapılan törenle takdim edildi.

Törenin ardından Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci VKM Üyelerine yemek ikram etti.

Bayburt Vakfı VKM üyeleri Trabzon bulunan Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Öğrenci yurdunun incelemelerin ardından Bayburt’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen,Müsiad Bayburt ve İlçe Belediyelerini ziyaret ettiler.

Ziyaretlerin ardından Bayburt’ta bulunan Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Öğrenci yurdunu incelediler.