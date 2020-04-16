BAYBURT DERNEĞİ “RAMAZAN” ÖNCESİ YARDIM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İstanbul ve Bayburt’ta Yardımlara devam etti.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bayburt Valiliği işbirliğiyle “Biz bize yeteriz” kampanyasına destek amacıyla Bayburt’ta yürütülen yardım çalışmalarına deksek oldu.
İstanbul’da Bayburtlu ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarına devam etti.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimi,Hemşerilerimizden gelen yardım taleplerini inceleyip acil durumu olan hemşerilerimize hem maddi destek,Gıda kolisi ve market alışveriş kartı temininde bulundu.
Ramazan öncesi Gıda kolisi çalışmalarına başlayan Bayburt Kültür ve yardım Derneği , Ramazanda hemşerilerimize yardımlara devam edeceklerini belirttiler.
Ramazan ayında ihtiyaçlı Ailelere yardım etmek isteyen Hemşerilerimizin Bayburt Kültür ve yardım Derneği Başkanına ulaşmalarını rica ederiz.
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