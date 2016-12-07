Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yeni hizmet binası düzenlenen törenler hizmete açıldı.

Açılış töreninin ardından müdürlük çalışmaları hakkında davetlilere bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Adliyesi’nde yaşanan fiziki kapasite sorununun Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait boş bir yapının Bayburt Adliyesine tahsis edilerek çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Yeni hizmet bürosunun 525 metrekare büyüklüğünde olduğunu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendiğini ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, “Başta değerli Valimiz İsmail Ustaoğlu olmak üzere, Belediye Başkanımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız ve Ziraat Odası Başkanımız yeni hizmet bürosunun bu hale getirilmesinde büyük katkılar sundular.” dedi.Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışmalarının toplumda fazla bilinmediğine dikkat çeken Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, dünyada yüz yıllık bir tarihi olan denetimli serbestlik uygulamasının Türkiye’de 2005 yılında kanunlaşarak hayata geçirildiğini ifade etti.Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, denetimli serbestlik uygulamasının, suç işleyenlerin onurunun zedelemeden cezalarının infazına olanak sağladığını da sözlerine ekleyerek “Bayburt’ta kamu yararına ücretsiz çalıştırma tedbiri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bugüne kadar 3 bin 272, Bayburt Devlet Hastanesi’nde bin 2, İl Sağlık Müdürlüğü’nde bin 934, Bayburt Belediyesi’nde 10 bin 842, Öğretmen Evi’nde bin 398, Kaymakamlıklarda 754, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde 300, diyanet işleri başkanlığına bağlı kurumlarda 2 bin 248, Orman İşletme Müdürlüğü’nde 880, Bayburt Adliyesi’nde 2 bin 248 ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 488 saat olmak üzere bu tedbiri uyguladık. Dolayısıyla bu insanlar özgürlükleri ellerinden alınmadan, maddi bir yükümlülük altına sokulmadan, aile ve toplum huzurunu da bozmadan kurumlarımıza hem destek oldular hem de insan onuruna uygun bir şekilde cezalarını infaz etmiş oldular.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu ise göreve geldiği günden itibaren çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini söylediğini belirterek, “Burada kamu hizmetinin sorunsuz devam ettirilmesi noktasında bazı problemler mevcuttu. Buranın atıl bir vaziyette olduğunu öğrendik ve gerekli talimatları vererek buranın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılması konusunda talimat vererek gerekli çalışmalarımızı yaptık. Bende buraya ilk defa geliyorum ve gördüm ki Başsavcımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın gayretleriyle çok kısa bir süre içerisinde böyle güzel bir binayı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ülkemizin bu yoğun gündeminde kısa bir süre içerisinde sosyal dayanışmanın güzel bir örneğini sergileyerek böyle bir hizmeti Bayburt’a kazandırması dolayısıyla Başsavcımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve müdürlük personelimizi de ayrıca tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.Tören sonunda Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Vali İsmail Ustaoğlu’na sunduğu katkılar dolayısıyla plaket takdim etti.