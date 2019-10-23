Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak olan Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu projesinin ihalesi yapıldı.

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak olan Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu projesinin ihalesi yapıldı. Son 15 yılda Bayburt'un gündemine de basın aracılığıyla -zoraki- gelen projede Bayburt devre dışı kalmış oldu.

Konuyla ilgili ulaştırma alanında uzman isimlerin Bayburt güzergahının maliyet ve devletin çıkarları açısından daha rantabl olduğu yönündeki bilimsel raporlar kaale alınmadı.

Bayburt'tan itiraz yok,İtiraz Rizeden:

Rize Ticaret Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, insana ve geleceğe yapılan yatırımlarda aklın yolunun bir olduğunu, projenin bölgeye bu şekliyle katkısının olmayacağını, Rize'nin, Bayburt'un, Artvin'in de yer aldığı bir proje ile daha işlevsel bir yatırım olacağını kaydetti. Karamehmetoğlu Bayburt'a özel vurgu yaptığı açıklamada, "Bayburt’u bu projeden çıkardılar, bak 31 Mart’ta oy oranları ne kadar düştü ve belediye başkanlığını MHP kazandı. Ben iyi bir Rizeli’yim, iyi bir Rize milliyetçisiyim. Cumhurbaşkanımızın zarar görmesini asla istemem. Siyaset ile işim olmaz ama bazı doğru şeyleri konuşmamız lazım" dedi. Karamehmetoğlu’na cevap ise Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay’dan geldi. Akçay, farklı güzergah söylemlerinin kabul edilemez olduğunu, ulaşımda nüfus üzerinde oranlamaların yanlış olduğunu kaydetti.



2011 seçimlerinin vaat edilen dev projesiydi!

Öte yandan demiryolu projesi Bayburt'un son 10 yılında siyasi vaatlerin baş sırasında geliyordu. Her seçim öncesi iktidarın Bayburt vaatleri arasında yer alan demiryolu projesi son olarak 2011 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından Bayburt'a Saat Kule Meydanı'ndan söz verilmiş, hatta 'Bayburt trene kavuşuyor' yazılı bilboard asılmıştı.

BİNALİ YILDIRIM BAYBURTTA SÖZ VERMİŞTİ

"Bayburt’a hızlı tren gelecek" Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Bayburt mitinginde dile getirdiği hızlı tren konusuna da değinen Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yıllar önce Bayburt'a gelip Kop Tünelini yapacağız dediğimde, baktım Bayburtlu hemşehrilerimin gözüne pekte inanmış gibi görünmediler. Niye? Çünkü, yıllarca söylenmiş. Her gelen seçimden seçime söylemiş. Ama benim sözüm senettir. 12 yıldır da böyleydi. Ne zaman ne söz verdiysem, Allah’a şükür yaptım, yapamayacağım hiçbir şeyi de söylemedim. Bayburt’a hızlı tren de gelecek. Bu kadar.”

İbrahim Yumak ,Vedat Bilgine Demiryolu projesini sormuştu?

Bilgin, ‘’Maalesef ülkemizde zaman zaman bu tür çalışmaların arkasında müteahhit lobisi bulunabilmekte, özel sektör fizibiliteyi yaparken zaman zaman ülke menfaatini önemsemeyebiliyor, bu konunun devletin en üst birimlerine çok iyi izah edilmesi gerekiyor, ben de bu konuda üzerime düşeni yerine getireceğim’’ dedi.

Bakan Ağbal Demiryolu konusunda söz vermişti.

"Başbakanımız demiryolu konusuna son noktayı koydu" "Sayın Başbakanımız hepimizin hayali olan Erzincan-Trabzon demiryolu projesi için de çok net bir mesaj verdi. Demiryolu ile ilgili farklı şeyler söylense de bugün sayın Başbakanımız tüm bu söylemlere son noktayı koydu. İnşallah demiryolu ile ilgili Bayburtlu'nun özlemi de bu şekilde giderilmiş olacak. Bu konunun da takipçisi olacağız."





DEMİRYOLUYLA ALAKALI YAPTIĞIMIZ HABERLERDEN BAZILARI

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