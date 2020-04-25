 ﻿
Toplum Sağlığı İçin Kullanılmış Maske ve Eldivenleri Gelişigüzel Atmayalım
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede işi sıkı tutan Bayburt Belediyesi
20 YAŞ ALTI ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Pekmezci Başbuğ Türkeş’in vefatının 23.yıldönümü Mesajı

Bayburt caddeleri Çiçek Açmaya başladı..

Kış mevsiminin ardından bahar aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte çalışma temposunu her geçen gün artıran Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklardaki çiçeklendirme faaliyetlerine hız verdi. Ekipler şehir merkezi ve anayollardaki orta refüjler ile vatandaşların yürüyüş yapmak ve gezmek için tercih ettiği alanlarda mevsime uygun olan çiçeklerin dikimini gerçekleştiriyor.

Bayburt caddeleri Çiçek Açmaya başladı..
25 Nisan 2020 Cumartesi 15:16

50 Bin Adet Menekşe ve Lale Soğanı Toprakla Buluştu

Bayburt’taki park ve bahçeler ile orta refüjleri daha estetik bir görünüme kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sonbahar mevsiminde gerçekleştirdiği lale soğanı ekiminin ardından bahar mevsimine uygun olarak menekşe ekimi gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar toplamda 50 bin adet çiçeği toprakla buluşturan ekipler sezon içinde 110 bin adet çiçeği daha toprakla buluşturacak. Çalışmalar tamamlandığında park ve bahçeler ile orta refüjler renk cümbüşüne sahne olacak.

İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.