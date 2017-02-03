Bayburt Belediyesine gelir sağlayacak..

Bayburt Belediyesi kurum bütçesine büyük bir gelir sağlayacak olan ve son yıllarda Bayburt'taki en büyük yatırımlardan biri olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) enerji üretimine başladı. Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde 75.000 m² alan üzerine yapılan santralde üretilecek enerji için devletin 10 yıllık alım garantisi bulunuyor.

Bayburt Belediyesine gelir sağlayacak..
Yapımına geçtiğimiz yılın ekim ayında başlanan ve soğuk kış şartlarına rağmen özverili bir çalışmayla yapımı bitirilerek üretime başlayan 4 MW gücündeki güneş enerjisi santrali yıllık 5 milyon 800 bin KWS enerji üretme kapasitesine sahip. 14 Milyon TL maliyetli santralin Bayburt Belediyesine sağlayacağı gelir ise yıllık 750 bin dolar.
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