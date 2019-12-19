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BAYBURT BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİME BİR DESTEK DAHA

Daha önce eğitime destek adına birçok çalışmaya imza atan Bayburt Belediyesi bu minvalde desteklerine devam ediyor.

BAYBURT BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİME BİR DESTEK DAHA
19 Aralık 2019 Perşembe 17:11

2019- 2020 eğitim öğretim yılında okullarda 8. Sınıf ve 12. sınıflar için düzenlenecek olan deneme sınavları Bayburt Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak Bayburt Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokolün ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak eğitime desteklerinin her zaman süreceğini söyleyerek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimleri için belediye olarak desteklerimiz sürmektedir. Gelişmiş ülkelerin temeli ancak eğitimle atılır. Bir eğitimci ve yerel yönetici olarak çocuklarımızın her zaman yanındayım. Bayburt Belediyesi olarak öğrencilerimizin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanabilmeleri adına elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz.” İfadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ise Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye eğitime verdiği önem ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

İmza töreninde Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli de hazır bulundu.

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