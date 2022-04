BAYBURT BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA ONBEŞİ İKRAMI

Bayburt Belediyesi bir Bayburt geleneği olan ve Ramazan ayının on dördünü on beşine bağlayan akşamı iftar sonrası gerçekleştirilen on beşi programı yaptı.

BAYBURTGÜNDEM- Belediye ekipleri iftarın ardından mahalle mahalle dolaşarak şehrin dört bir yanında çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin de çocukların heyecanına ortak olduğu etkinlikte çocuklar hem onbeşi ikramlarını topladı hem de eğlenceli dakikalar yaşadılar. Çocuklar ayrıca onbeşi geleneğinin yaşatılmasına verdiği katkılardan dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür ettiler. Bayburt merkezde bulunan 14 mahalledeki 17 noktada gerçekleşen etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci, “Asırlardan beri devam eden bir geleneği bugün burada Ramazan ayının on dördüncü günü yani onbeşi olarak tabir edilen bir günde yeniden çocuklarla buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu geleneksel dokunun ve kültürün devam etmesi bizim için çok önemli. Artık çocuklarımız onbeşiyi dört gözle bekliyor. Bir taraftan oruçlarını tutuyorlar. Bir taraftan da onbeşilerde o mutluluğu birlikte paylaşıyoruz. Bu inşallah daha asırlarca devam edecek bir geleneğimiz. Bizim köklü kültürümüz. Bizim millet olarak yapımızdaki bu özelliği taşıyor diye düşünüyorum” İfadelerini kullandı.