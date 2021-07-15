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BAYBURT BELEDİYESİNDEN 15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Belediyemiz tarafından 15 Temmuz 2016’da Bayburt'ta ve ülke genelinde yaşananların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

BAYBURT BELEDİYESİNDEN 15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ
15 Temmuz 2021 Perşembe 14:58
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BAYBURTGÜNDEM- Cumhuriyet Caddesi valilik binası önünde açılan sergide protokol üyeleri ve vatandaşlar sergide yer alan fotoğrafları ilgiyle incelediler.

            Sergi açılışına Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, 15 Temmuz gazileri, kamu kurum amirleri, Stk temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

Bayburt Valiliği önünde belediyemizce düzenlenen sergi, bugün akşama kadar ziyarete açık olacak.

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