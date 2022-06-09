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BAYBURT BELEDİYESİ VE TUZLA BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA YÖNELİK TİYATRO GÖSTERİSİ

Bayburt Belediyesi çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerine devam ediyor.

BAYBURT BELEDİYESİ VE TUZLA BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA YÖNELİK TİYATRO GÖSTERİSİ
09 Haziran 2022 Perşembe 12:19

BAYBURTGÜNDEM-  Etkinlikler kapsamında Bayburt Belediyesi ve Tuzla Belediyesi işbirliği ile “Bir Uzay Masalı” isimli tiyatro oyunu Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde Bayburtlu çocuklarla buluştu. Tuzla Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tuzla Sanat Sahnesi tiyatro ekibi tarafından “Sahne Senin Türkiyem” projesi kapsamında sahnelenen oyun çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Sergilenen birbirinden güzel oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenirken miniklerin neşesine ortak olan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı konuşmada “Bugün burada Tuzla Belediyemizin sosyal ve kültürel bir aktivitesi için bulunuyoruz. “Sahne Senin Türkiyem” isimli çalışmaları kapsamında bizlere bir oyun sahneleyecekler.

İstanbul’da bulunan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanımız Sayın Hicabi Durmuş, Tuzla Bayburt Dernek Başkanı Abdullah Bayram kardeşimiz ve Suat Ramazan ile Muharrem İnce beyler birlikte geldiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.” Diye konuştu. Çocukları daha nice bu tip etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Pekmezci ”İnşallah siz sevgili çocuklarımızı bundan sonrada böyle güzel programlarla buluşturmaya çalışacağız. Tuzla Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyor, sizlere iyi eğlenceler diliyorum.” İfadelerini kullandı.

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