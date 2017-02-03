Bayburt Belediyesi Vatandaş Odaklı Hizmetlerine Devam Ediyor

Bayburt Belediyesi’nin sosyal sorumluluk odaklı hizmetlerinden olan yaşlı ve kimsesizlere yönelik, ücretsiz kuaför ve ev temizliği hizmeti tüm hızıyla devam ediyor.

Bayburt Belediyesi Vatandaş Odaklı Hizmetlerine Devam Ediyor
50 Kişinin Ev Temizliği Gerçekleştirilerek 300 Kişiye Kuaförlük Hizmeti Verildi


Bayburt Devlet Hastanesi’nde yatan yaşlı vatandaşlar, kimsesizler ile evinde yatağa bağlı yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak kuaför ve ev temizliği hizmeti sunulan proje kapsamında, şuana kadar 50 kişinin ev temizliği gerçekleştirilerek, yaklaşık 300 kişiye de kuaförlük hizmeti verildi. Bayburt Belediyesi tarafından kurulan ekiplerce uzun süreli tedavi gerektiren sağlık sorunlarından dolayı, hastaneden çıkamadıkları için kişisel bakımlarını yapamayan, hasta vatandaşların ücretsiz olarak saç ve sakal kesimi yapılıyor. 


Yaşam Kalitelerinin Artmasına Katkıda Bulunuluyor


Yaşlı vatandaşların oldukça memnun kaldığı ücretsiz kuaför hizmetiyle Bayburt Belediyesi tarafından kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin, kişisel bakımları gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca, bakıma muhtaç yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine giderek, evlerinin temizliğini yapıp düzenliyor. Bayburt Belediyesi bu projeyle yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yaşam kalitelerinin artmasına bir nebzede olsa katkıda bulunmuş oluyor. 

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