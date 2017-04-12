Bayburt Belediyesi Tempoyu Düşürmüyor

Ağır geçen kışın ardından bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeni iş sezonunda çalışmalara oldukça yüksek bir tempoyla başlayan Bayburt Belediyesi’nin sahada görevli ekipleri, yoğun mesailerine devam ediyor. Bir yandan yeni sezon asfalt ve kaldırım çalışmaları çerçevesinde Zahit Mahallesi Bahçeli Sokak ve Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’nde asfalt uygulaması öncesi plenmix temel serim çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da şehrin çeşitli noktalarında yol yıkama çalışması ve asfalt uygulamalarına devam ediyor.

Yıkama Çalışmaları ve Asfalt Uygulamaları Devam Ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış mevsimi boyunca yapılan tuzlama ve kar temizliği çalışmaları sırasında deforme olan yollarda onarım ve asfaltlama çalışması gerçekleştirirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilerek birden fazla noktada yol ve kaldırım yıkama çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca belirli bir program dâhilinde okul bahçelerini de yıkıyor.

Park ve Bahçeler Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların gezmek ve piknik yapmak için en çok tercih ettiği noktalardan olan Şair Zihni Kent Ormanı’ndaki düzenleme ve temizlik çalışmalarını yoğun bir mesai harcayarak sürdürüyor. Yaz mevsiminde Bayburt’ta günlük yaşamın en yoğun olduğu yerlerden biri olan Şair Zihni Kent Ormanı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte misafirlerini daha güzel bir ortamda ağırlamaya devam edecek.