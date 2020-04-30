Bayburt Belediyesi Sıkı Tedbirlere Devam Ediyor

Kovid -19 salgını ortaya çıktığı andan itibaren virüsle mücadelede her geçen gün yeni bir tedbiri uygulamaya koyan Bayburt Belediyesi çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Caddesi'ni köpüklü su ile yıkayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu faaliyetlerini şehrin çeşitli noktalarında da sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri market ve fırınlarda maske ile hijyen denetimi gerçekleştirirken Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehri sokak sokak dezenfekte ediyor. Ayrıca şehrin çeşitli noktalarına el dezenfektanı yerleştirilirken belediyeye gelen vatandaşlarında ateşleri ölçülüyor.

Tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci toplum sağlığı için çalışmalarını ara vermeden ve disiplinli bir şekilde sürdrüdüklerini söyleyerek “çalışmalarımız sistematik bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu virüsü hep beraber el ele vererek yeneceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve evlerinde kalsınlar biz onlar için sahadayız ve olmaya devam edeceğiz. Evde hayat var. Evde kal Bayburt diyoruz”. İfadelerini kullandı.