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BAYBURT BELEDİYESİ'NDEN YOĞUN KAR MESAİSİ

Bayburt’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri şehrin birden fazla noktasında aynı anda çalışmalarına devam ediyor.

BAYBURT BELEDİYESİ'NDEN YOĞUN KAR MESAİSİ
10 Şubat 2022 Perşembe 11:14

BAYBURTGÜNDEM-  Kar yağışının etkili olduğu gece saatlerinden itibaren karla mücadeleye başlayan ekipler çalışmalarını ara vermeden yoğun mesai ile sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışması yapan ekipler diğer yandan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Ayrıca araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir kısmı da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan kaldırımlarda kar küreme çalışması yaparken bir diğer ekipte mahallelerden şehre inen merdivenlerde kar temizliği yapıyor.

Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Kar yağışının etkili olduğu gece saatlerinden itibaren alarma geçen tüm ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında aynı anda karla mücadele çalışmasına başladı. Gece boyu devam eden karla mücadelemiz aralıksız olarak gündüz de devam ediyor. Her zaman ifade ettiğimiz bir şey var Bayburt’ta kar çile değil berekettir diyoruz. Hemşehrilerimiz kar ile birlikte gelen güzelliğin keyfini çıkarsınlar. Yollar bize emanet, ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorlar.” İfadelerini kullandı.

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