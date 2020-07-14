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Bayburt Belediyesi'nden Sağnak Alarmı

Bayburt'ta saat 16.00 sularında etkili olan sağnak metre kareye 41 kg yağış bırakırken hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Cumhuriyet Caddesi ve bazı caddelerde su baskınları olurken herhangi bir mal ve can kaybının olmadığı sel dolayısıyla 2 iş yerinin bodrumunu su bastı.

Bayburt Belediyesi'nden Sağnak Alarmı
14 Temmuz 2020 Salı 09:25

                 Sağanak yağmur dolayısıyla oluşan olumsuzlukların önüne geçmek adına Bayburt Belediyesi'de tüm ekipleriyle sahada çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli koordinasyonunda Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahap Silsüpür,Zabıta Müdürü Recep Celal Oruç, İtfaiye Müdürü Cavit Türk ve ilgili personel aralıksız olarak  çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta müdürlüğü ekipleri trafiği düzenlerken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mazgal temizliği,  İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su tahliye çalışması, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise selin ardından oluşan birikintileri temizlemek için yıkama çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar hayat normale dönené kadar devam edecek.

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