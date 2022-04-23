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BAYBURT BELEDİYESİ'NDEN 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ

Bayburt Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenledi.

BAYBURT BELEDİYESİ'NDEN 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ
23 Nisan 2022 Cumartesi 17:36

BAYBURTGÜNDEM-  Saray Bahçesi’nde bulunan Bayburt Belediyesi Etkinlik Çadırı’nda gerçekleştirilen programda çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocukların neşesine ve heyecanına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de ortak olurken Başkan Pekmezci yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak misafirlerine hoş geldin dedi ve yüzlerce çocuğun katıldığı şenlikte miniklere iyi eğlenceler diledi. 

Başkan Pekmezci’nin konuşmasının ardından Ufuk Kalekahyası tarafından canlandırılan Ramazan davulcusu oyununda çocuklar çeşitli maniler okudular.

Daha sonra Genel Sanat Yönetmenliğini Bülent Erdaş’ın yaptığı Bayburt Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından palyaçolar eşliğinde mumya, balon patlatma ve balon şişirme oyunları oynandı.  Çocukların oldukça eğlenceli anlar yaşadığı şenlik, Ufuk Kalekahyası tarafından Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi Hacivat – Karagöz Gölge Oyunu oynanmasıyla sona erdi.

Program girişinde tüm çocuklara üzerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun yazılı kırmızı beyaz balonlar ve Türk Bayrağı verilirken oyunlara katılan çocuklara günün anısına kitap hediye edildi.

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