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BAYBURT BELEDİYESİ KONKASÖR TESİSİNİ TAŞIYOR

Uzun süredir gündemde olan Kaleardı Mahallesi mevkiinde bulunan ve mahallede tozlanmaya neden olan konkasör tesislerinin kaldırılması konusunda ilk adım Bayburt Belediyesi’nden geldi.

BAYBURT BELEDİYESİ KONKASÖR TESİSİNİ TAŞIYOR
26 Aralık 2019 Perşembe 17:51

Belediyeye ait konkasör tesisi Kaleardı Mahallesi mevkiinde bulunan şantiyeden yerleşim alanlarından daha uzakta yer alan yine Bayburt Belediyesi’ne ait taş ocağına taşınıyor.

Diğer Firmalara Örnek Olacak

Beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte şantiyede bu kapsamda sürdürülen çalışmaları yerinde takip ederek bilgi alan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Günlük 750 ton taş kırma kapasiteli konkasör tesisinin taşınmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında Kaleardı Mahallesi’nde meydana gelen tozlanma şikâyetinde bir nebze olsun azalma olacağını ve bu adımın bölgede tesisi bulunan diğer firmalara da örnek olacağını ifade etti.

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