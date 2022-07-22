BAYBURT BELEDİYESİ HÜSN-İ HAT MÜZESİ AÇILDI

Türk dünyasının ortak değeri Dede Korkut adına Bayburt Belediyesi organizasyonuyla bu yıl 26. sı düzenlenen Bayburt Dede Korkut Uluslararası 26. Kültür ve Sanat Şölenleri beşinci gün programlarıyla yoğun bir şekilde devam ediyor.

BAYBURTGÜNDEM- Etkinlikler kapsamında Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi’nin açılışı yapıldı.

Müze açılışında konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci şu şekilde bilgi aktardı:

“Bugün burada Bayburt Belediyesi olarak bir çalışmayı birlikte paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayburtlu Şair Zihni Efendi mahdumu hattat şair Ahmed Revayi Efendi adına Belediyemizin açacağı hat sanatları müzesi için bulunuyoruz. Şuan içerisinde bulunduğumuz Tuzcuzade Mahallesi Kutluerler Konağı 152 metrekare kapalı alana sahiptir. 11 Ekim 2018 tarihinde kamulaştırılarak 2022 yılında gerekli düzenlemeler ve restorasyonu tarafımızdan yapılarak müze haline getirdik.

Bugün açılışını yapacağımız sergide ise hemşehrimiz Ahmet Memoğlu, Hattat Mahmut Şahin, Hüseyin Sert, Muhammed İkbal Gürpınar hocalarımızın sanatçı arkadaşları ve talebeleri tarafından müzemizin kuruluşu için 150 eser hediye edilmiştir.

Bu vesile ile Bayburt Belediyesi Kutluerler Konaklarının müze haline getirilmesinde emeği geçen Ahmet Memoğlu, Mahmut Şahin, Hüseyin Sert, Muhammed İkbal Gürpınar Beylere ve öğrencilerine ayrıca belediyemiz çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor, Müzemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah bu müzemizle beraber hemen yanında bulunan diğer bölüm de müze niteliği taşıyacak geleneksel bir Bayburt evli yapacağız. Gelecek kuşaklara kültürümüz aktarmak adına bu çalışmalarımıza ışık tutacaktır.”

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise geleneksel tür sanatları içerisinde hat sanatının çok özel bir yeri olduğunu belirterek, “Geçmişte Bayburt’ta hat sanatına gönül vermiş insanların olduğunu Belediye Başkanımız tespit etti. Onunla ilgili de bir çalışmayı burada yaptı. Bayburt Belediyemize bu önemli çalışmayı gerçekleştirdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi ilgiyle gezen Vali Epcim, Başkan Pekmezci, protokol üyeleri ve vatandaşlar, eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldılar.

Serginin gezilmesinden sonra Hattat Mahmut Şahin Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye günün anısına isminin yer aldığı hat sanatıyla yazılan çalışmayı takdim etti.