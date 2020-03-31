Cadde ve Sokaklar Köpüklü Su İle Yıkanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele adına faaliyetlerini son hızla sürdüren Bayburt Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında daha önce toplu kullanım alanları, toplu ulaşım araçları, duraklar, kamu kurumları, umumi tuvaletler ile cadde ve sokakları ilaçlayan Bayburt Belediyesi ekipleri bir yandan da yıkama çalışmalarını sürdürüyor.

Birden fazla noktada aynı anda yıkama faaliyetlerine devam eden ekipler hem mahallelerde hem de şehir merkezinde yoğun bir mesai içinde.

Yıkama faaliyetleri çerçevesinde cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkanıyor. Şehri cadde cadde, sokak sokak, karış karış baştan aşağı yıkayan ekipler tüm Bayburt’u daha steril bir hala getirmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci toplum sağlığı için sterilizasyon çalışmalarının yoğun bir mesai ile devam ettiğini belirterek, “Devlet ve millet olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 ile mücadele içindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi en iyi şekilde kazanacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve devletimizin yaptığı çağrılara uyarak evlerinde kalsınlar. Biz onlar için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. Cadde ve sokakları baştan aşağı yıkıyoruz ve dezenfekte aracımız ile ilaçlıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz lütfen kendi ve ailelerinin sağlığı için evlerinde kalsınlar. Evde hayat var. Bu vesile ile gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. ” Diye konuştu.