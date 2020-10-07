Bayburt Belediye Meclisi’nden Azerbaycan'a destek.

Ermenistan’ın saldırıları üzerine Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı harekâta tüm Türkiye’de olduğu gibi Bayburt’tan da destek sürüyor.

Daha önce yaptığı çalışmayla şehrin sembol yapılarından Saat Kulesi’ne barkovizyon ile Azerbaycan bayrağını yansıtan Bayburt Belediyesi belediye meclisinden çıkarılan kararla Azerbaycan’a destek bildirisi yayınladı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirilen ekim ayı olağan meclis toplantısında alınan kararda Azerbaycan tam destek verilirken bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bayburt Belediye Meclisi üyeleri olarak Ermenistan'ın Azerbaycan’da özellikle sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Ermenistan’ın 30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarını bir an önce terk etmelerini yüksek bir sesle haykırıyoruz.

1916-1918 yılları arasında Rus işgalini ve Ermeni mezalimini yaşayan biz Bayburtlular olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizi çok iyi anlıyoruz. Biz burada bu açıklamayı yaparken, Bayburt’ta Ermeniler tarafından idam edilen belediye başkanı Hafız Süleyman’ın, Taş Mağazalarda diri diri yakılan ecdadımızın, tertemiz iffetleri kirlenmesin diye kendilerini kör kuyulara atan annelerimizin ve bütün şehitlerimizin aziz ve mübarek ruhlarının bizimle olduğunu hissediyoruz. Bizler tek bir ses ve tek bir nefes olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz.

Sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri üzüntümüzdür. Bizler tek millet iki devlet anlayışı içerisinde Azerbaycan askeri birliklerinin Karabağ’a yönelik başlatmış olduğu kurtarma harekâtının zaferle sonuçlanması temenni ediyoruz. Bu vesileyle Bayburt halkı adına, hain saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”