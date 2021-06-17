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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Milletvekili Fetani Battal'ı ziyaret etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Milletvekili Fetani Battal'ı ziyaret etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Milletvekili Fetani Battal'ı ziyaret etti.
17 Haziran 2021 Perşembe 11:38

BAYBURTGÜNDEM HABER- Bayburt'ta yapılan yatırımlar ve planlanan projelerin konuşulduğu ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci "Bayburt Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal'ı İl Başkanımız Sayın Bekir Kasap, Milliyetçi Hareket Partisi Myk Üyemiz Sayın İdris Aydın, Aydıntepe Belediye Başkanımız Sayın Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanımız Sayın Yavuz Bakır'dan oluşan heyetimizle ziyaret ettik. Çalışma ziyareti için bulunduğumuz Ankara'da temaslarda bulunuyoruz. Bu ziyaretler kapsamında Milletvekilimiz Fetani Battal'ı ziyaret ederek Bayburt'umuzu konuştuk." dedi.
Milletvekili Fetani Battal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhur ittifakı olarak Türkiyemizin ve Bayburt'umuzun geleceğini inşa etmek için durmadan çalışıyoruz çalışmalarımıza  devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

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