BAYBURT BAKANINI BAĞRINA BASTI

Bayburt’ta ​B​akan heyecanı yaşandı. 64. ​H​ükümetin Maliye ​B​akanı Naci Ağbal memleketi Bayburt’ta coşkuyla karşılandı.

Buradaki konuşmasında 1 kasım seçimlerine değinen Ağbal, “Bayburt'u Allah'ın izniyle Rize ve Konya'dan sonra Türkiye'nin dikkatine getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Türkiye'nin 1 kasım seçimleriyle adeta yeniden doğduğunu ifade eden Ağbal şunları kaydetti:

“Türkiye 1 Kasım seçimleriyle adeta yeniden doğdu”

“Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 1 Kasım seçimlerinde üzerinize düşeni yaptınız. Bayburt'u Allah'ın izniyle Rize ve Konya'dan sonra Türkiye'nin dikkatine getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun.

Rabbim öncelikle 1 Kasım seçimlerinin Bayburt'umuz için ülkemiz için İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 1 Kasım seçimleri öyle bir seçim ki, İslam aleminin bütün coğrafyalarında kalpler gür gür attı, heyecan dorukta herkes o akşam Türkiye'deki seçimin sonuçlarına kilitlendi. Çünkü herkes biliyordu ki Türkiye dimdik ayaktaysa İslam alemi de dimdik ayaktadır. 1 Kasım seçimleri Allah'ın bir lütfüdür. Milletimizin feraseti, sağduyusu, kararlılığı, sayın Cumhurbaşkanımıza sayın başbakanımıza olan inancıdır. Türkiye 1 Kasım seçimleriyle adeta yeniden doğdu. Gücüne güç kattı. Dosta düşmana karşı bu milletin ferasetini gösterdi. Ama Bayburt bir başka gösterdi Allah hepinizden razı olsun.”

Ağbal konuşmasını şöyle sürdürdü:

“1 Kasım seçimlerinden sonra hızlı bir şekilde 64.

​H​​ükümeti ​S​ayın ​B​aşbakanımız, sayın ​C​umhurbaşkanımıza arz etti ve Cumhurbaşkanımız onayladılar. Bayburt'ta doğmuş Bayburt'ta büyümüş, Bayburt'un bağrından çıkmış bu kardeşinizi maliye bakanı olarak görevlendirmiştir. Öncelikle sayın cumhurbaşkanımıza, sayın başbakanımıza bizleri böyle önemli, kutsal bir göreve layık gördükleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum.”

Bir zamanlar Bayburt'un Orsor köyünden çıktık…

4 yıl boyunca canla başla çalışacaklarını dile getiren Ağbal,

“Gecemizi gündüzümüze katarak vatandaşımızın 1 Kasım seçimlerinde bize gösterdiği teveccühü karşılığında durmak yok yola devam. Çalışacağız gayret edeceğiz. Türkiyeyi 2023 hedeflerine en hızlı şekilde Allah'ın izniyle sizlerin dualarıyla yetiştireceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin

​R​abbim bize bu görevleri nasip etti bir zamanlar Bayburt'un Orsor köyünden çıktık, ​R​abbim bizi buralara kadar getirdi. Ama her zaman söylüyorum biz hiç bir zaman Bayburtluluğumuzu unutmadık. Duruşumuzun arkasında da, inancımızın arkasında da Bayburt'un saf, temiz, halis Türk-İslam inancı var” dedi.

“Bize gösterilen teveccühün arkasında Bayburt var”

Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin 4 bir tarafını imar edeceklerini belirten Ağbal, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bize de düşen iki milletvekili olarak Bayburt'umuz

​a​ hizmet edeceğiz. Bayburt her şeye layık. sayın Başbakanımızın sayın Cumhurbaşkanımızın Bayburt'a olan muhabbetlerini, sevgilerini, inançlarını en yakın bilen insanlardan bir tanesiyim. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Başbakanımızın destekleri Bayburt'umuzun üzerinden hiç eksik olmaz. Biz bugün buradaysak, kendilerinin bize gösterdiği bir teveccüh varsa bunun arkasında esas Bayburt var. Allah hepinizden razı olsun bu geç saatte bu soğukta beklediniz. Heyecanımıza ortak oldunuz. İnşallah Allah bizi de utandırmaz”

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ise,

“1 Kasım'da siz gönüllerinizi bize açtınız. Siz Ak Parti’yi iktidara taşıdınız. Biz ne yaptık? 1 Kasımdan sonra ilk defa Bayburt'a geldik. Nasıl geldik? bir

​B​akan getirdik. Birde Cumhurbaşkanımızı getiriyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Söyleyin biz yapacağız inşallah” dedi.









