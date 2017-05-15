BAYBURT ANİDEN BAŞLAYAN DOLU HAYATI FELÇ ETTİ

Bayburt'ta bugün 18.00 saatlerinde başlayan yağmurun ardından dolu etkili oldu. Yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken doludan korunmak için çatı altlarına ve iş merkezlerinin girişlerine sığındılar. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 20 dakika süren dolu, etrafı bembeyaza bürürken adeta kış havası yaşattı. Yağış, bazı iş yeri sahiplerine ise zor anlar yaşattı.

Dolunun birden başladığını ve hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden vatandaşlar, "Bayburt'ta bir anda dolu yağmaya başladı. Mayıs ayında zemheri kışı yaşadık. Cadde ve sokaklar su ile doldu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Tabi biz de hazırlıksız yakalandığımız için korunaklı iş yerlerine sığındık" dedi.