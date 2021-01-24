 ﻿
banner520

BAYBURT AK PARTİ YÖNETİMİNDEN MÜSİAD BAYBURT YENİ BAŞKANI EMRE BAYRAK'A ZİYARET

Bayburt Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,Demirözü İlçe Belediye Başkanı Aslan Gürer ve Ak Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Nazmi Mazlum,Binali Cebeoğlu,Yaşar Güneş,Selçuk Topsakal,Emirhan Kalhan, Habib Cangi Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Yeni Başkanı Emre Bayrak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

BAYBURT AK PARTİ YÖNETİMİNDEN MÜSİAD BAYBURT YENİ BAŞKANI EMRE BAYRAK'A ZİYARET
24 Ocak 2021 Pazar 10:46

Ak Parti İl Başkanı Polat konuşmasında şunları söyledi

MÜSİAD Bayburt  bizim şehirimiz için en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Öncelikle MÜSİAD Bayburt Başkanımız Emre Bayrak ve oluşturacağı yeni yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. MÜSİAD gibi Bayburtumuz için önem arz eden kuruluşlar ile bu şehre ortak hizmet etmeye, birlikte katkı sunacak, farklı projelere imza atmak için her zaman hazırız.diye konuştu.

MÜSİAD Bayburt Başkanı Emre Bayrak, ziyaretten çok memnun olduğunu, işbirliğine, diyaloğa her zaman önem verdiklerini dile getirdi “şehirimiz için işbirliğini her zaman değerli buluyoruz, kurum ve kuruluşlarlarımızla MÜSİAD Bayburt üyelerimizle, memleketimizin gelişmesine hizmet amacındayız.Bu şehre hizmet edilecek konularda verilecek görevlere ve sorumluluklara her zaman hazırız. Bu değerli ziyaretniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Önceki Haber
BAŞKAN GÜLER: “VATANDAŞIN SAĞLIĞI TEHLİKDE”
Sonraki Haber
Baksı Kültür Sanat Vakfı “Bayburt Halk Müziği” projesini hayata geçiriyor..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.