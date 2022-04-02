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Bayburt AK Gençlik Sahurda çalışanları unutmadı.

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kollarından Sahurun İlk Günü Çalışanlara Bayburt Ketesinden Oluşan Sahur Paketi ikram ettiler.

Bayburt AK Gençlik Sahurda çalışanları unutmadı.
02 Nisan 2022 Cumartesi 13:00

BAYBURTGÜNDEM-  AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı Ramazan ayının ilk sahurunda mesaide olan, nöbet tutan çalışanları unutmadı. Başta güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları olmak üzere, taksiciler, petrol istasyonları çalışanları ve eczacıyı ziyaret ederek Bayburt Ketesinden oluşan sahur paketi ikram ettiler. 

Konuyla alakalı açıklamada bulunan AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu şunları söyledi; “Ramazan ayının ilk sahurunda geçen sene olduğu gibi bu sene de nöbette olan büyüklerimizi ziyaret ettik. Ailelerinden ayrı, mesai başında geçen ilk sahurda tek tek onları ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik ve yöresel ürünlerimizden olan Bayburt Ketesinin de bulunduğu bir sahur paketi ikram ettik. Amacımız bizlere hizmet için sahurda aileleriyle olamayan büyüklerimizin yanında olmaktı. Ziyaretlerimizdeki mutlulukları ve güzel temennileri bizleri de mutlu etti. 

Ramazan ayının ilk sahurunu geçen sene olduğu gibi yine onlarla geçirdik. İnşallah bu çalışma Bayburt AK Gençlik ile geleneksel hale gelecek ve bundan sonraki her Ramazanda AK Gençlik yine yanlarında olacak. Bayburt AK Gençlik olarak sürekli sahada, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Mübârek Ramazan ayının tüm hemşehrilerimize, ülkemize, İslam alemine hayırlar getirmesini bir kez daha Rabbimden niyaz ediyorum”

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