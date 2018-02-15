Bayburt Afrin’e asker gönderdi.

"Zeytin Dalı” Harekatına katılacaklar.. "Zeytin Dalı Harekatı"na katılacak askerler ile zırhlı araçlar, Bayburt'tan dualarla bölgeye gönderildi.

Askerlerin operasyon bölgesine gideceği bilgisini alan yaklaşık 5 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ve yaklaşık bin araçlık konvoyla Bayburt-Erzincan karayolu üzerindeki Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Kışlası önünde toplandı.

"Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "En büyük asker bizim asker" sloganları atanlar, askerler için dua etti.

Askerler ve zırhlı araçların kışladan çıkmaya başlamasıyla tekbir getirenler, el sallayarak askerleri uğurladı. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, askerlerin uğurlanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Bayburt'ta da bir askeri birliğin bölgede görevlendirildiğini belirterek "Bugün vatandaşlarımızın yoğun teveccühüyle ekipleri uğurladık. Dualarımızla uğurladık. İnşallah vazifelerinin başına gidecekler ve bütün Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları gibi, kahraman Mehmetçik'imiz gibi onlar da vazifelerini inşallah yerine getirecekler." dedi.

Pehlivan, Bayburtluların yoğun katılımla askerleri uğurlamasından büyük memnuniyet duyduğunu da ifade ederek şöyle konuştu: "Bu uğurlamayı duyduktan itibaren Türk bayraklarını alarak hem duaları hem de başarı temennileri, muvaffakiyet temennileriyle hep beraber askerlerimizi uğurladık. Biz tarih boyunca bu mücadeleleri vermiş, bu coğrafyada dimdik ayakta durmayı başarmış bir milletiz. İnşallah Mehmetçik'imizin bu başarılarına yeni başarılar katılacaktır. Hem ülkemizin hem de bölgemizin huzurunun sağlanması için ellerinden geleni yapıyorlar, yapacaklardır." diye konuştu. Asker uğurlamasına 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de katıldı.