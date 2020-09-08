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Bayburt'a Kredi Yurtlar Kurumu Yurt binası yapacak.

Kredi Yurtlar Kurumu Bayburt'a Yurt binası yapacak.Yurt'ta 1242 Öğrenci barınabilecek.

Bayburt'a Kredi Yurtlar Kurumu Yurt binası yapacak.
08 Eylül 2020 Salı 16:18

Bayburt’a DEV BİR YATIRIM daha !

                   Yatırım bedeli;56.290.000.TL. 1242 öğrencinin barınacağı Kredi Yurtlar kurumu yurdu.

                     Toplam 37000m2 parsel alanı içerisinde 27000m2 peyzaj ve inşaat, 10000m2 Koruluk alan bulunmaktadır. Alanda 3(Üç) yurt binası, sosyal tesis, idari bina, nizamiye binası ile 2 (iki) adet açık spor alanı (basketbol-voleybol İçin) olacak.

Yurt binası; 2 bodrum kat + zemin + 5 kat,

Sosyal Tesis; zemin + 2 kat,

                   İdari Bina; bodrum + zemin + 3 kattan oluşacak.

                 Yurt Binası içerisinde 139 x 3 =417 oda (6 x3 =18 engelli), 414 x 3 = 1242 öğrenci barındırılacaktır. Odalarda 3 öğrenci konaklayacaktır. Odalar otel konseptinde olup içerisinde dolap, çalışma masası, ayakkabılık, banyo-wc, soyunma kabini bulunmakta.Her yurt binasında sığınak, çamaşırhane, kat ofisi, etüt okuma odası ve mescidi olacak.

                  Sosyal Tesis; içerisinde ısı Merkezi+ su deposu, mutfak bölümü, kiler,soğuk hava deposu, soyunma Odası, santral Odası, depo, çamaşırhane, konferans salonu(391 kişi), yemekhane, doktor Odası, hemşire Odası, müdahale Odası, terzi, market, atölye, kuaför, ayakkabı tamircisi, mescit, atölye (3 adet), faaliyet Odası, Genç Ofis, arşiv, Toplantı Salonu, müdür odası, Md. yardımcısı Odası (3 adet), idari ofis (5 adet)

                    Yönetim binası; arşiv, depo, sığınak, ofis, yemekhane, toplantı salonu, müdür odası, dinlenme odası, müdür yardımcısı Odası, sekreter Odası, ofis (12 adet), mescit, misafirhane(4 oda x2 kişi), dinlenme Odası, ofis (4 adet), mescit’ten oluşacak.

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