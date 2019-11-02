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BAYBURT'A İLK KAR DÜŞTÜ

Bayburt'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Bayburt’u beyaza bürüdü.

BAYBURT'A İLK KAR DÜŞTÜ
02 Kasım 2019 Cumartesi 14:14

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi.

 Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Öte yandan yağan kar sabah saatlerinden itibaren erimeye başlarken, meteoroloji verilerine göre de Bayburt birkaç gün pastırma yazı yaşayacak.

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