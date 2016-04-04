Bayburt, 200 yataklı modern hastanesine kavuşuyor

Hastane inşaatı yatırım programına alındı, yer tahsisi yapıldı. İlk kazma en yakın zamanda vurulacak

Bayburt, 200 yataklı modern hastanesine kavuşuyor
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AK Parti’nin gerek 7 Haziran gerekse de 1 Kasım seçimleri öncesinde Bayburt için verdiği vaatlerden birisi 200 yataklı modern devlet hastanesiydi.
Seçimlerin ardından hızla çalışmalarına başlanan bu vaat, artık ete kemiğe büründü. Maliye Bakanı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal’ın da bizzat takip ettiği hastane inşaatı, yatırım programına girdi.
Yer tahsisinin de yapıldığı 200 yataklı modern devlet hastanesi için toplamda 72 milyon liralık proje bedeli belirlendi ve bunun 7 milyon 200 bin liralık başlangıç ödeneği ayrıldı.

Demirözü yolu üzerinde yapılacak hastanenin arazisinde geçen ay incelemelerde bulunan Maliye Bakanı Ağbal, teknik çalışmaların ardından inşaatın başlanacağını açıklamıştı.
İhalesi kısa sürede yapılması planlanan hastanenin inşaatı için ilk kazmanın çok yakın bir zamanda vurulması planlanıyor.

Etiketler; #Bayburt
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İbrahim - 9 ay önce
Nereye yapılıyor bilgisi olan
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