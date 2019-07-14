15 Temmuz gecesi Bayburt'ta, milletle asker bir oldu, birlikte hareket etti.

O gece Bayburt'ta neler yaşandı? 15 Temmuz Cuma günü Türk devletinin bekasına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde Bayburt adeta seferber oldu.

Vatandaşlar caddelere akın etti

Tarih boyunca hak ve hakikatin yanında yer almış Bayburt halkı, kısa bir zaman içerisinde kadını ve erkeği, yaşlısı ve genci ile büyük bir dayanışma örneği göstererek tek yürek, tek bilek olarak cadde ve sokakları doldurup hainlere geçit vermediler.

Bildiri okundu

16 Temmuz saatler 00.15’i gösterdiğinde darbe girişiminde bulunan askerlerin TRT’yi basıp bir spikere darbe bildirisini okuturken, ülkesine, milletine, devletine, hükümetine, Cumhurbaşkanına, Başbakanına sonuna kadar güvendiğini belirten Bayburt Belediye Başkanı Memiş, darbenin amacına ulaşamayacağını ileri sürerek yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: “Çok kıymetli Bayburtlu hemşehrilerim; Türkiye’nin gelişmesini istemeyen, Türkiye’nin demokratikleşmesini baltalamaya çalışan bir grup Türkiye’de darbe çığlığı atarak darbe yapma teşebbüsünde bulunmuştur. Ama Allah’a hamdolsun, güçlü bir hükümetimiz var. Hükümetimiz işbaşındadır, olaya el koymuştur.

Allah’a hamdediyoruz, Bayburt’umuzda da inşallah bu terör örgütüne, bu yapılaşmadan medet umanlara fırsat verilmeyecektir. Bayburt Belediyesi olarak bütün arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Tüm ekiplerimiz, personelimiz şuanda sokaktadır. Bu darbe girişiminde bulunanlara meydanı boş bırakmayacağız. Bayburtlu kardeşlerime şunu söyleyeyim ki, problem yok ama demokrasinin yanında olduğumuzu belirtmek adına, tarafımızı belli etmek adına Saathane Meydanı’nı dolduralım.”

Açıklama sonrası halkla omuz omuza

Yaptığı açıklamayla milli iradeye yapılan darbe girişiminin milletin birlik ve beraberliği ile tersyüz olacağını kaydeden Başkan Memiş, beraberindekiler ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine caddeleri dolduran vatandaşların yanına geçti.

Hep birlikte zulme başkaldırı Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Garnizon Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş, şehrin diğer bürokratları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri Bayburt Valiliği’nde bir araya gelerek balkondan meydanı dolduran halkı selamladılar. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği konuşmalar yapan yetkililer, halkı bilinçlendirerek tehlikeye karşı uyardılar.

Toplanan kalabalığa hitap eden Belediye Başkanı Memiş ise, “Allah'ın izniyle ordumuzun gerçek mensupları bu milletin yanındadır. Ordumuz milletin yanında olduğunu ifade etti. Genel Kurmay 2. Başkanımız bu şehrin yiğit evladı Yaşar Güler paşamızda milletin yanında olduğunu, gerçek askerin milletin yanında olduğunu açık olarak ilan ettiler.

Darbe girişiminde bulunan paçavralar birer birer şuanda toplanıyor. Adalete teslim edilecekler ve adalet bunlara hak ettikleri cezayı verecektir.” diyerek vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatan açıklamayı yapmıştı.

"Bayburt, başından beri milli iradenin yanında"

Türk milletine, Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Başbakana, Genel Kurmay Başkanlığına, Emniyet birimleri ile Milli İradeye karşı kalkışılan ve yüzlerce vatandaşımız ile güvenlik güçlerimizi şehit verdiğimiz kalleş darbe girişiminin, devlet millet dayanışması içinde bertaraf edildiği sürecin öncesinde ve sonrasında Bayburt halkının Cumhurbaşkanımızın emriyle meydanları tüm ülkemizde olduğu gibi cuntacı zihniyete bırakmadığını ifade eden Başkan Memiş, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde yürüttüğümüz Milli İrade nöbetleri 10’uncu gününü geride bırakırken bu süreçte Bayburt Belediyesi olarak başından beri üzerimize düşen görevi kararlılıkla yerine getirmekteyiz.

Gün içerisinde hizmetlerimizi aksatmadan sürdürürken, akşam saatlerinden itibaren de gerçekleştirilmesine büyük katkı sağladığımız Milli İrade nöbetlerinde, halkımızın direncinin her daim canlı tutulmasında üstlendiğimiz rolü hakkıyla devam ettiriyoruz. Bu çerçevede mehteran gösterileri, ilahi dinletileri, sine vizyon gösterimleri, yurdun çeşitli noktalarından gerçekleştirilen canlı bağlantılar ve çeşitli ikramlarla Bayburt halkıyla nöbetimize devam ediyoruz. Bayburt Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımızın ikinci bir emrine kadar sürecek olan Milli İrade nöbetlerinde üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.” Dedi.

Halk ve Asker bir oldu.

SAAT : 21.12 : Bayburt

15 Temmuz gecesi Bayburt'ta, milletle asker bir oldu, birlikte hareket etti. Bayburt Belediye Başkanı, Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı bir araya geldi, kentte herhangi bir sorun yaşanmaması için işbirliği yaptı. Bayburt'taki jandarma alay komutanlığı ile askeri garnizon komutanlığı binalarının önü, sivil ve belediyeye ait araçlarla kapatıldı. Herhangi bir askerin dışına çıkmaması emredildi. Bayburt halkı darbeyi anlar anlamaz sokaklara çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası kentte kadın-erkek, genç-yaşlı, herkes sokağa çıkarak demokrasi nöbeti tuttu. Vatandaşların bekleyişi darbe girişiminin püskürtüldüğü sabah saatlerine kadar sürdü.