BAYBUER GENÇ İHH HALEP İÇİN YÜRÜDÜ

HALEP’TE SURİYE’Lİ MÜSLÜMANLAR DEĞİL İNSANLIK ÖLMEKTEDİR
İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI VE SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN BİR KORİDOR AÇILMAZSA NİCE MÜSLÜMAN AÇLIKTAN KIRILACAK , YAHUT KURŞUNA DİZİLECEKTİR.
ORADA Kİ BACILARIMIZIN NAMUSLARI BİZLERE EMANETKEN;
ONLAR KENDİLERİNE KÖTÜLÜK YAPILMASIN DİYE İNTİHAR İÇİN FETVA BEKLEMEKTEDİR.
İNSANLIĞIMIZDAN UTANMAMIZ GEREKEN BU DURUMDA SESSİZLİĞİNİ BOZMAYAN,MÜSLÜMAN DEVLETLERİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUZ.
HESABIMIZ ÇOK ÇETİN OLACAK.
BUGÜN İSTANBUL’DAN YOLA ÇIKAN HALEP’E YOL AÇIN SLOGANIYLA SURİYE SINIRINA GİDECEK OLAN KONVOYUMUZA DA SELAM OLSUN.
KONVOYA BAYBURTTANDA CUMA GÜNÜ KATILIM SAĞLANACAKTIR. KATILMAK İSTEYENLER BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK ZORUNDADIR.
HALEP İÇİN BAYBURT’TAN UN TOPLAMAYA DEVAM EDİYORUZ.
STANDIMIZI ZİYARET EDİN.
HALEP İÇİN BİRŞEYLER YAPMAK ZORUNDAYIZ.
ALLAH AZİZ SURİYE HALKININ YARDIMCISI OLSUN.GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTANBULDA Kİ HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞEN YİĞİTLERİMİZE DE ALLAH’TAN RAHMET KEDERLİ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ.
TERÖRE LANET OLSUN !
ADRES:Türkistan Cad. İHH İnsani Yardım Der.
İletişim:05433201388
NURULLAH POLAT
BAYBURT GENÇ İHH BAŞKANI
BAYBURT GENÇ İHH BASIN AÇIKLAMASI
DEĞERLİ KOMUOYU;
HALEP’TE YAŞANAN KATLİAMLAR VE İNSANİ DRAMLAR DAYANILMAZ BİR BOYUT ALMIŞTIR!
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