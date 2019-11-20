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BAY-GÜ KAB Meclis Toplantısı Gümüşhane’de Gerçekleştirildi

BAY-GÜ KAB Meclis Toplantısı Gümüşhane’de Gerçekleştirildi

BAY-GÜ KAB Meclis Toplantısı Gümüşhane’de Gerçekleştirildi
20 Kasım 2019 Çarşamba 11:30

Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAY-GÜ KAB) olağan meclis toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile Bayburt ve Gümüşhane ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla Gümüşhane Belediyesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve birlik üyeleri Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Pekmezci başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek yapılacak çalışmalar hususunda fikir alış verişinde bulunuldu.

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