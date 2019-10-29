Son günlerde kamuoyunda “ihalesi yapıldı, Bayburt devre dışı kaldı” şeklinde tartışılan Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolu projesinin ihalesinin yapılmadığı, Bayburt'un devre kışı kalmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.

’Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Erzincan-Trabzon Demiryolu Etüd ve uygulama projesinin ihalesini Mayıs 2018 tarihinde yaparak hangi hattın daha uygun maliyetle gerçekleştirilebileceğinin tespiti için çalışma başlatmıştı.

Bu tarihten itibaren hattın ihalesine ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmazken etüt ve uygulama projesinin ihalesinin yapılmasından bir ay sonra yani Haziran 2018’de Bayburt mitingine katılan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım “Ne olursa olsun tren hattı Bayburt’tan geçecek” diyerek Bayburt’un devre dışı kalmasının imkansız olduğunu savunmuştu.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu’nun tekrar gündeme getirdiği ve Bayburt’ta da tartışmalara neden olan demiryolu hattının ihalesine ilişkin Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ve Devlet Demiryolları’nın internet adreslerinde herhangi bir duyuru yer almıyor.

Haberler gerçeği yansıtmıyor

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da sosyal medya ve bazı internet sitelerinde, Erzincan-Trabzon Demiryolu ihalesinin yapıldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bayburt’un yıllardır hayali olan demiryolu projesinin bölge açısından büyük önem arz ettiğini belirten Battal, hangi hattın daha uygun maliyetle gerçekleştirilebileceğinin tespit edilmesi için sürecin devam ettiğini ve demir yolu güzergahının Bayburt üzerinden geçmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Uzun bir süreç

Bu arada Batı-Doğu hattının yani Ankara-Sivas'ın ihalesi yapıldı ancak çalışmalar henüz tamamlanamadı. Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum hatlarının da ihalelerinin yapılmadığını göz önüne aldığımızda Erzincan-Trabzon hattının uzun bir süreci kapsayacağı ön görülüyor.