Başkan,Bayram Günü Görevi Başında Olanları Ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bayram günlerini görevi başında geçiren Asker, Polis, Sağlık ve Belediye personelini ziyaret etti.

Pekmezci, bayramın ikinci gününde görev başında olan asker, polis, sağlık ve belediye personelini ziyaret ederek bayramlarını kutlayıp tatlı ve şeker ikramında bulundu.

Polis ve jandarma kontrol noktaları, itfaiye müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne (GAMER) giden Belediye Başkanı Pekmezci, görevli personelin bayramlarını kutlayarak sohbet etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Pekmezci, bayramın ikinci gününde görevi başındaki tüm personeli ziyaret edip, bayramlarını kutladıklarını ifade ederek, “ Büyükleri ziyaret edemediğimiz ve küçüklerle kucaklaşamadığımız için buruk bir bayram geçiriyoruz. Kovid-19 salgını dolayısıyla bu Ramazan Bayramını maalesef evlerimizde geçiriyoruz. İnşallah salgın sona erdiğinde hep beraber, kalabalık aile ortamlarında geçireceğimiz güzel bayram günleri yaşarız. Ama şimdi tedbir ve kurallara uyma zamanı. Lütfen evimizde kalmaya özen gösterelim”. şeklinde konuştu.