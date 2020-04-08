Başkan Polattimur, telekonferans sistemi ile Çay TV canlı yayın konuğu oldu.

BELEDİYELERİN VİRÜSLE MÜCADELESİ KONU ALINDI.. Belediye Başkanımı Abdurrahman Polattimur telekonferans sistemi ile Çay TV canlı yayın konuğu oldu.

Belediye Başkanımı Abdurrahman Polattimur telekonferans sistemi ile Çay TV canlı yayın konuğu oldu.

Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur Çay Tv’nin yayınladığı 25. Saat programında canlı yayına katıldı. Polattimur Korona Virüs’le Arpalıda yaptıkları Mücadeleyi nlattı.Bayburt Valiliğinin ve Belediyelerinin çalışmalarını anlattığı programda,Arpalı’da Devletten Maaş almayan hemşerilerimize nakit yardım yapıyoruz dedi.

Sosyal Belediyeciliğin yanı sıra Açık olan işyerlerini ve kurumları sürekli dezenfekte ediyoruz dedi.Arpalının Araklı güzergahında olduğunu belirten Başkan Polattimur,Dışarıdan Beldeye gelenlere dikkat ettiklerini belirtti.

Polattimur yaptığı çağrıda bu hastalık geçene kadar herkesin bulunduğu yerde kalmasını rica etti.