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BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN PERSONELİNE ZAM MÜJDESİ

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 2022 yılında belediye personeline verilecek olan zam oranlarını açıkladı.

BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN PERSONELİNE ZAM MÜJDESİ
14 Ocak 2022 Cuma 12:51

BAYBURTGÜNDEM- Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, birim amirleri ile belediye personelinin katılımıyla Bayburt Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda zam miktarını açıklayan Başkan Pekmezci’nin oranları söylemesiyle birlikte salonda adeta bayram havası yaşandı. 

Başkan Pekmezci konuşmasında, “Her zaman ifade ettiğimiz bir konu var. Biz Bayburt Belediyesi olarak bir aileyiz. Yöneticisiyle, memuruyla, işçisiyle bir bütün olarak bu şehre hizmet etmek için buradayız. Hepinize çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Sizleri kutluyorum. Biz yöneticiler sizlerin haklarını korumak adına gereken her şeyi yapıyoruz.  Hepimiz belediyemiz ve Bayburt’umuz için gayretlerimizi aksatmadan devam ettirmek zorundayız.  Bayburt Belediyesi’nde çalışan her bir personelimiz bizim bir parçamız. Onların çalışmaları ve gayretleri bizleri mutlu ediyor” dedi.

Başkanlık dönemi boyunca hiçbir personel arasında ayrım yapmadığını belirten Pekmezci, “Bizler bir aile olarak dayanışma ruhu içinde birlikte hareket edeceğiz. Bugüne kadar belediyemizde hiçbir zaman siyasi anlayış içinde olduğumu hiç kimse söyleyemez. Bugüne kadar tüm çalışanlarımızı siyasi konulardan uzak tuttuk ve hiçbirini birbirinden ayırmamaya özen gösterdik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz” ifadelerini kulandı.

Daha sonra zam oranlarını açılayan Başkan Hükmü Pekmezci, “Bildiğiniz gibi yeni yılda maaşlarda değişmeler oldu. Bu bağlamda herhangi bir sağdan soldan esinti değil, yüreğimizden geldiği şekliyle maaşlarla ilgili açıklamalarda bulunacağım. Bayburt Belediyesi olarak kadrolu işçilerimize bir yıl için  %35 zam yaptık. BAYBELSAN Şirket işçilerimize bir yıl için %50 zam yaptık. Memurlarımız için devletimizin yapmış olduğu %30,5 oranındaki zammı aynen uygulamaya koyuyoruz. Şunu bilmenizi istiyorum: Sizin hakkınızın zerre kadar yenilmemesi için her şeyi yapıyoruz. Sizden de bundan sonraki çalışmalarınızı daha şevkle, daha içten ve samimi yapmanızı bekliyoruz. Açıkladığımız tüm artış oranları personelimize feda olsun. Verdiğimiz her kuruş size helal olsun” diye konuştu.

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