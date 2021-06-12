BAŞKAN PEKMEZCİDEN MÜSİAD’A ZİYARET

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci , Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesi'ni ziyaret etti.

Burada başkan Emre Bayrak ve Yönetim Kurulu üyelerine başarı dileklerini ileten Başkan Hükmü Pekmezci, "İlimize değer katan, Kentimizin gelişimi ve değişimi noktasında, İlimize ekonomik değer kazandırmaya çalışan MÜSİAD Bayburt Şubemizin çalışmaları şehrimiz için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.





Başkan Pekmezci , Belediye olarak, hayata geçirdikleri ve planladıkları çalışmaları vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu çalışmalarımızın yanında sanayici esnaflarımızın ve işadamlarımızın işlerini kolaylaştıracak, sorunlarını çözüme kavuşturacak projelerimizin yanında şehrimizin ekonomisini daha da geliştirecek çalışmalarımızı da tek tek hayata geçiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğimiz projelerle inşallah şehrimiz çok daha büyük kazanımlar elde edecektir. Bizler tüm bu çalışmalarımızı hayata geçirirken diğer yandan STK'larımızın da bu konudaki katkıları bizlere heyecan ve mutluluk vermektedir. Şehrimize değer katan STK'larımızdan olan MÜSİAD Bayburt Şubesi, yapmış olduğu çalışmalarla bizlere ve şehrimize destek olmaktadır.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesi Başkanı Emre Bayrak, ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,Bayburt Belediyesinin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini yaptıkları çalışmalarda başarılar dileyerek, ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye teşekkür etti