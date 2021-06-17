BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN BAKAN KURUM’A ZİYARET

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM HABER- Bayburt’un konuşulduğu ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından Bayburt’ta yapılan ve yapılması düşünülen çalışmalar ele alındı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Çalışma ziyareti için bulunduğumuz Ankara’da yoğun bir görüşme trafiği yaşıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehrimizde gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projeleri ele aldık. İlgi ve alakaları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca şehrimiz adına çıktığımız hizmet yolunda destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan Valimiz Sayın Cüneyt Epcim ve Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal’a da şükranlarımı sunuyorum. Bayburt için çalışmalarımızı yoğun bir tempo ile sürdüreceğiz. “İfadelerini kullandı.