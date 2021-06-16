BAŞKAN PEKMEZCİ’DEN BAKAN BİLGİN’E ZİYARET

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışma ziyareti için bulunduğu Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’i makamında ziyaret etti.
BAYBURTGÜNDEM HABER- Kalabalık bir heyetle gerçekleşen ziyarette Başkan Pekmezci’nin beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır yer aldı.
Bayburt’un konuşulduğu ziyarette Başkan Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Bakan Bilgin’e bilgi verdi. Bayburt’un durumu genel hatlarıyla değerlendirilirken Başkan Pekmezci günün anısına Bakan Bilgin’e Bayburt’un yöresel ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler takdim etti. Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ise Aydıntepe dokuma halısı hediye etti.