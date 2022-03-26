BAŞKAN PEKMEZCİ,ANTALYA BAYBURT DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Belediye Başkanları İstişare Toplantısı” için bulunduğu Antalya’da Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğini Ziyaret etti

BAYBURTGÜNDEM- Burada derneğin önceki dönem başkanı Hamza Aytemür ve Bayburtlular tarafından karşılanan Başkanımız Pekmezci Antalya’da Bayburtlularla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu belirterek “Bayburtlular olarak Türkiye’nin her yerinde varız. Çok şükür Antalya’da da güçlüyüz. Hafta sonu olsa bile programımıza bu kadar yoğun bir katılım olması Bayburtlular için Bayburt denince akan suların durduğunun bir göstergesi.

Yoğun katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepimiz bir aradayken tüm hemşehrilerimizi bu yıl 26. sını düzenleyeceğimiz Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerimize davet ediyorum. Ayrıca yeni seçilen Başkanımız Veysel Durmuş ve yönetimini tebrik ediyor bir önceki dönem başkanımız Hamza Aytemür ve yöntemine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerini kulandı.

Bayburt’un konuşulduğu ziyarette Başkan Veysel Durmuş ile Hazma Aytemür ve Bayburtlular ise Başkanımız Pekmezci’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

Dernek Başkanı Veysel Durmuş’un İstanbul’da olduğu için görüntülü görüşme ile katıldığı programda Aydıntepe Belediye Başkanımız Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanımız Yavuz Bakır da yer aldı.