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Bayburt mutfağının vazgeçilmezi olan Tarhun (darğun) otundan değişik ürünlere destek
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Şube Müdürlüğü ekipleri Bayburt’ta uyuşturucu ile mücadelede göz açtırmıyor.

Başkan Pekmezci Tarhun Ürünlerine destek verdi..

Bayburt mutfağının vazgeçilmezi olan Tarhun (darğun) otundan değişik ürünler üreterek piyasaya sunan Elar Gıda işletme sahipleri Soner Erdoğ, Muhammed Paşaoğlu ve Hakan Paşaoğlu makamında ziyaret ettikleri Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’ye tarhun ürünlerini takdim ettiler.

Başkan Pekmezci Tarhun Ürünlerine destek verdi..
08 Eylül 2020 Salı 16:01

Kendine has aroma ve kokusuyla Bayburt mutfağının vazgeçilmezi olarak gösterilen, sindirim ve sinir sistemi problemlerinin tedavisi başta olmak üzere antiseptik özelliğiyle de tıbbın birçok alanında yararlanılan tarhun (darğun) otunun üretime kazandırılmasından son derece memnun olduğunu ifade eden Belediye Başkanımız Pekmezci, girişimlerinden dolayı işletme sahiplerini tebrik etti. Bayburt'a has bir markayla üretilen tarhun ürünlerinin raflarda yer almasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkanımız Pekmezci, işletme sahiplerine her türlü desteği vereceğini bildirdi ve çalışmalarında başarılar diledi.

Şehrimizde yemeklere lezzet katması amacıyla kullanılan tarhundan ürettikleri lokum, sade çay, limonlu çay, ballı macun ve tarhun baharatından oluşan mamulleri Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’ye takdim eden işletme sahipleri, amaçlarının Bayburt’a bir marka kazandırarak hem istihdama katkıda bulunmak hem de çiftçilere alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak olduğunu söylediler.

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