BAŞKAN PEKMEZCİ ÖZEL ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, özel öğrencilerle sohbet ederek onlara hediyeler verdi ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları yöneticisi Serhat Kılıç, öğretmen ve öğrencileri ise Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundular.