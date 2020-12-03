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BAŞKAN PEKMEZCİ ÖZEL ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.

BAŞKAN PEKMEZCİ ÖZEL ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
03 Aralık 2020 Perşembe 16:08
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, özel öğrencilerle sohbet ederek onlara hediyeler verdi ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları yöneticisi Serhat Kılıç, öğretmen ve öğrencileri ise Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundular.

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