BAŞKAN PEKMEZCİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehir merkezindeki 14 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Şair Zihni Kent Ormanı’nda belediyeye ait otantik tandır evinde gerçekleşen toplantıya Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahap Silsüpür, Muhtarlık İşleri Müdürü Fuat Güzen ve mahalle muhtarları katıldı.

Amacımız Muhtarlarımızla Uyum İçerisinde Hizmet Etmek

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Bugün burada özellikle mahallelerimizin geçmişte görüştüğümüz problemlerinin hangi konumda olduğunu, neler yaptığımızı ve ne noksanlarımız var onları görüşmek için toplandık. Toplantımıza iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim bütün amacımız yaşadığımız bu şehirde tüm muhtarlarımızla birlikte uyum ve koordinasyon içerisinde mahallelerimizi daha iyi bir şekle sokmak adına gayret içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalleler Bazında Büyük Çalışmalarımız Olacak

Yaklaşık 8 aydır görevde olduklarını ve bu süre içerisinde bütün mahalleleri muhtarlarıyla birlikte tek tek gezerek problemleri yerinde müşahede edip talepleri yerine getirmek için gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Pekmezci, “Tabi her şeyi bir anda yapmak mümkün değil. Yaklaşık 8 aydır görevdeyiz. Bu görev süresinde de zamanı en iyi şekilde kullanmaya gayret ettik. Sırasıyla her mahallenin sıkıntılarını, bize ilettiklerini bugüne kadar çözebildiklerimizi konuşup bu kış sezonu içerisinde yapabileceklerimiz varsa onları da yapmaya çalışacağız. Önümüzdeki sene mahalleler bazında büyük çalışmalarımız olacak. Onlarla ilgili çalışmalarımızı da şimdiden planlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Pekmezci daha sonra mahalle muhtarlarına tek tek söz vererek sıkıntılarını dinledi ve birim müdürlerine not aldırarak çözülmesi için talimat verdi.

Mahalle muhtarları ise Başkan Hükmü Pekmezci’ye kendileriyle sürekli iletişim halinde olduğu, problemleri yerinde görmek ve taleplerinin kısa sürede yerine getirilmesi adına bütün mahallelerde gerçekleştirdiği incelemelerden dolayı ve şimdiye kadar mahallelerinde yapılan hizmetler için teşekkür ettiler.