Başkan Pekmezci Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nde basın mensupları ile bir araya geldi.

BAYBURTGÜNDEM- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gazetecilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, gazetecilik görevini icra eden tüm basın mensuplarını kutladı. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 10 Ocak’ta Ankara’da olacağı için böyle bir erken ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyerek, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirakiyle gerçekleşen bir toplantıya katılacağını ve akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan’ın geleneksel dokuma üzerine yaptığı çalışma ile ilgili görüşmeler yapacağını belirtti.

Projeye Bayburt’un ehram ile destek sunacağını söyleyen Pekmezci, Türkiye’nin en tanınmış modacılarının ehramdan elbiseler tasarladıklarını, bu elbiselerin yer alacağı bir sergiye katılacağını belirterek, Bayburt’un Geleneksel Dokuma Türkiye Atlası çalışmasına ehram ile dahil olduğunun bilgisini paylaştı. Pekmezci, konuyla ilgili Ankara’dan destek alarak, Bayburt Aile Yaşam Merkezi’nde de bu ehram projesinin sürdürülebilirliğinin sağlamanın çabası içerisinde olduklarını kaydetti.

Başkan Pekmezci, ziyarette basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

İçme Suyu Arıtma Projesi

Bayburt’un en önemli projesi olarak değerlendirdiği içme suyu arıtma sistemine değinen Başkan Pekmezci, keşif bedeli 80 milyon olan dev projenin jeolojik etütlerinin tamamlandığını 2022 yılında ihale ederek, yıl sonunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

GES ve Şehit Nusret Parkı karşısı

Belediyenin Güneş Enerji Sistemi’nin 15 milyon keşif bedeli ile tamamlandığını ve şuanda üretime geçtiğini kaydeden Başkan Pekmezci, Şehit Nusret Parkı karşısının tamamının istimlak edildiğini, bu yaz sezonunda Şehit Nusret Parkı ile bir bütünlük sağlayacak şekilde hizmete sunulacağına değindi.

Hidroelektrik Santrali

Santrali’nin Türkiye’nin en eski ikinci santrali olduğunu söyleyen Pekmezci, bu santralin yüzde 90’ının Bayburt Belediyesi’ne ait olduğunu, konuyla ilgili Ankara’da TMSF ile görüşmeler gerçekleştirip Bayburt Belediyesi’ne kazanç getirecek bir düzeye ulaştırmanın gayreti içerisinde olduğunu söyledi. Pekmezci, 2021 yılının değerlendirmesi, 2022 yılının çalışma programına dair bir basın toplantısının yakın zamanda düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.

Okutmuş’tan Pekmezci’ye Teşekkür

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, cemiyetin kurucularından olan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin her zaman Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin yanında olduğunu ve destek sunduğunu belirterek, kendisine nazik ziyaret için teşekkür etti. Gazetecilik mesleğinde sorunlar

Gazetecilik mesleğinde sorunlar

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün basın mensuplarının sorunlarını geride bıraktığı günler olarak kutlamayı arzu ettiklerine değinen Okutmuş, döviz kurlarındaki artış sonrası kağıt ve boyaya gelen yüksek zamlardan sonra baskılı gazete çıkaran gazetecilerin çok zorlu günler yaşadığını ifade etti. İnternet medyası ile ilgili yasanın TBMM’de tartışılmaya devam ettiğini bu anlamda mesafe de kat edildiğini fakat bir sonuca bağlanamadığını ve bundan dolayı da mağduriyetler yaşandığını söyleyen Okutmuş, 2022 yılının basın mensuplarının sorunlarının sona erdiği bir yıl olması temennisinde bulundu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren ziyarete, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin eski başkanlarından Sadık Yavuz ve Yaşar Yıldız ile ilde görev yapan basın mensupları katıldı.