BAŞKAN PEKMEZCİ FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

BAYBURTGÜNDEM- Burada Okul Müdürü Ali Şahin tarafından karşılanan Başkan Pekmezci öğrencilerle sohbet etti. Gençlere okul ve öğretmenlik hayatı ile Belediye Başkanı olduğu zamana kadarki süreçte meslek hayatında yaşadığı olaylardan bahseden Pekmezci öğrencilik yıllarını nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere sporun her dalıyla uğraşmaları ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Pekmezci özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmeleri için bunun önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin kendisine belediye başkanlığı ve öncesindeki kariyeri ile ilgili yönelttiği soruları da yanıtlayan Başkan Hükmü Pekmezci kendileriyle sohbet etmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek kitap hediye etti.

Okul Müdürü Ali Şahin ve matematik öğretmeni Zühre Topuz’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Pekmezci kalem ve kitap takdim etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.